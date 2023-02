Argentína je otvorená pre migrantov: Jedno ju ale znepokojuje! Počty tehotných žien prudko rastú

Argentínske úrady začína znepokojovať množstvo tehotných Rusiek, ktoré v poslednom období prichádzajú do krajiny, aby tam porodili a získali tak argentínsky pas. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry AP.

"Ich počet je každý deň veľmi veľký, len minulú noc bolo v poslednom lete spoločnosti Ethiopian Airlines 33 tehotných ruských občianok, ktoré boli približne v 32., 33. či 34. týždni tehotenstva," uviedla v piatok riaditeľka argentínskeho migračného úradu Florencia Carignanová

Argentínske imigračné úrady zakázali len tento týždeň vstup do krajiny šiestim tehotným Ruskám s tým, že nepravdivo uviedli, že sú turistky, uviedla Carignanová. Niektoré zo žien sa však proti rozhodnutiu imigračných úradov odvolali a napokon im bol vstup povolený.

Vlani prišlo do Argentíny celkovo 21.575 ruských občanov vrátane asi 10.500 tehotných žien. Počet prichádzajúcich tehotných Rusiek pritom narastá najmä v posledných mesiacoch. "V posledných troch mesiacoch prišlo 5819 žien, ktoré mali zakrátko porodiť," uviedla Carignanová. Dieťa, ktoré sa narodí na území Argentíny dostane okamžite argentínske občianstvo a pre rodičov detí s argentínskym občianstvom je následne jednoduchšie toto občianstvo taktiež získať.

Argentína v súčasnosti vyšetruje, či neexistuje nejaká zločinecká organizácia, ktorá do Argentíny privádza tehotné Rusky. Podľa mnohých však chcú Rusky v Argentíne rodiť najmä pre pomerne voľné imigračné zákony, fakt, že Rusi nepotrebujú na vstup do Argentíny víza a lacná zdravotná starostlivosť. Argentínsky pas im následne umožní cestovať do mnohých krajín bez víz.