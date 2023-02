Vagnerovci prestali verbovať nových členov: K zlej povesti sa po novom pridáva vláda

Ruská žoldnierska Vagnerova skupina prestala verbovať ruských väzňov do boja na Ukrajine pravdepodobne v dôsledku narastajúcej rivality s ruským ministerstvom obrany. Vo svojej pravidelnej správe spravodajskej služby o situácii na Ukrajine to uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.

Zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vo štvrtok oznámil, že skupina "úplne ukončila" verbovanie ruských väzňov do boja na Ukrajine. Údaje ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) podľa britského rezortu obrany však naznačujú, že Vagnerovci verbovali menej väzňov už od vlaňajšieho decembra. "K väzňom sa pravdepodobne dostali správy o tvrdej realite služby u Vagnerovcov na Ukrajine a počet dobrovoľníkov preto klesol. Avšak dôležitým faktorom pri ukončení tohto programu je pravdepodobne aj narastajúca priama rivalita medzi ruským ministerstvom obrany a Vagnerovcami," uvádza britský rezort. Vagnerova skupina neposkytla informácie o počte naverbovaných väzňov. Z údajov, ktoré v novembri zverejnila FSIN, však vyplýva, že medzi augustom a novembrom klesol počet väzňov v Rusku o vyše 20.000. Podľa amerických spravodajských služieb však môže za Vagnerovcov na Ukrajine bojovať až 40.000 väzňov. Rola Vagnerovcov vo vojne na Ukrajine je v uplynulých mesiacoch stále dôležitejšia. Títo žoldnieri stáli napríklad aj na čele útoku na mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Britské ministerstvo obrany sa okrem toho domnieva, že ruská armáda už do boja na Ukrajine "pravdepodobne nasadila veľkú väčšinu záložníkov povolaných v rámci tzv. čiastočnej mobilizácie". Ruské vedenie preto teraz čelí ťažkému rozhodnutiu, či bude ďalej nasadzovať sily, ktoré má k dispozícii, a zároveň obmedzí svoje ciele, alebo zavedie nejakú ďalšiu formu mobilizácie, uvádza rezort.