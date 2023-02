Ak sa chystáte do Chorvátska, nevynechajte túto reštauráciu: Jedlo vám pripravia technológie

Máte chuť na gnocchi s jahňacinou, čierne rizoto či cuketové cestoviny? V jednej z reštaurácií v chorvátskom hlavnom meste Záhreb vám ktorékoľvek z týchto jedál pripraví robotický kuchár, ktorý dokáže uvariť približne 70 rôznych jedál z jedného hrnca. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Jeho majitelia veria, že bistro Bots&Pots Sci-Food v Záhrebe je jedinou reštauráciou na svete, kde hotové jedlá pripravujú robotické "variče" a ľudská pracovná sila len dopĺňa čerstvé suroviny do týchto zariadení. Tie dávkujú olej a korenie podľa digitálnych receptov vytvorených človekom.

V iných podobných reštauráciách roboty miešajú a vyprážajú čipsy a hamburgery, vyrábajú pizzu alebo podávajú a rozvážajú jedlá, ale podľa spolumajiteľa záhrebskej reštaurácie Hrvoja Bujasa "neexistuje žiadny iný robot, ktorý by z čerstvých potravín pripravoval jedlo z jedného hrnca".

Trvalo sedem rokov, kým Bujasovi partneri vlani konečne premenili tento nápad na skutočnosť a po investícii viac ako milión eur otvorili svoju high-tech reštauráciu. "Bola to skutočne výzva, urobiť hotové jedlo z čerstvých potravín v čo najkratšom čase tak chutné, ako sa len dá," skonštatoval Hrvoje Bujas.

A zdá sa, že zákazníci sú spokojní. "Jedlo je špičkovej kvality," povedal Lovro Petar Andrišek, ktorý dostal pozvanie do Bots&Pots ako darček k narodeninám. "Môj tanier je úplne čistý," zasmial sa. Robotický kuchár s názvom GammaChef sa "učí" digitálne uvariť jedlo od skutočného šéfkuchára. Robot si postup zapamätá a donekonečna opakuje. Päť robotických varičov dokáže vyrobiť štyri jedlá za 15 minút, povedal Bujas a dodal, že jeden by stál 10.000 eur, ak by bol na predaj.

"Uvažujeme o rozšírení nášho obchodného modelu prostredníctvom franšízy," uviedol Bujas a vysvetlil, že robot zrýchľuje proces varenia a šetrí peniaze v čase nedostatku personálu.

"Takúto reštauráciu s piatimi robotmi môže viesť jeden človek. Naším konečným cieľom je vytvoriť priestor bez čašníka, bez kuchára, bez hotovosti, kde si objednávate, dostanete a zaplatíte jedlo bez ľudského kontaktu," dodal.