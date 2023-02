Protestovala proti ruskej propagande, teraz je na úteku: Novinárka našla azyl vo Francúzsku!

Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová, ktorá v štátnej televízii Pervyj kanal protestovala proti vojne na Ukrajine, vystúpila v piatok na tlačovej konferencii v sídle organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) v Paríži, kde opísala svoj nevšedný útek do Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP.

Ovsiannikovová (44), ktorej hrozilo 10 rokov väzenia, utiekla z Ruska v októbri tesne pred vynesením rozsudku. Známou po celom svete sa stala po tom, keď ešte ako zamestnankyňa ruskej štátnej televízie v marci v živom vysielaní ukázala protestný plagát proti vojne Ruska na Ukrajine. Jej nápis znel: "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú."

Pri úteku z vlasti jej pomáhali francúzski Reportéri bez hraníc, ktorí použili sedem rôznych vozidiel a išli s ňou v noci peši cez hranicu do lesa. "Museli sme sa orientovať podľa hviezd a bola to skutočná výzva," povedala. "Schovávali sme sa pred svetlami pohraničnej stráže a traktorov, ktoré sa tam pohybovali, no nakoniec sa nám to podarilo a dostali sme sa na hranicu," uviedla.

Matka dvoch detí, ktorá bola v Rusku v domácom väzení a pri úteku si musela prerezať elektronický náramok, povedala, že sa zdráhala opustiť Rusko. "Stále to bola moja domovina, i keď v nej prevzali moc vojnoví zločinci, no nedali mi na výber – bolo to buď väzenie, alebo emigrácia," povedala.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ponúkol Ovsiannikovovej azyl deň po jej televíznom proteste a ona teraz žije so svojou dcérou vo Francúzsku. "Samozrejme, že sa obávam o svoj život. Zakaždým, keď sa rozprávam so svojimi priateľmi v Rusku, povedia: Čo preferujete? Novičok, polónium alebo autonehodu?," povedala narážajúc na rôzne spôsoby atentátov, ktoré údajne používajú ruské bezpečnostné služby.

Ovsiannikovová povedala, že prežila veľmi ťažké detstvo – jej rodinný dom v Čečensku bol zničený počas predchádzajúcej vojny – a to ju motivovalo protestovať proti invázii na Ukrajinu. "Bola som priamo uprostred bubliny propagandy," vyhlásila, dodajúc, že hľadala spôsob, ako túto bublinu prasknúť.