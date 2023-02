Cestovné kancelárie sa vyjadrili k situácii v Turecku: Ľuďom odkazujú jedno

Na obrovské nešťastie v Turecku reaguje aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Ubezpečuje, že v destinácii Turecká riviéra je situácia bezpečná a nehrozí tam žiadne riziko.

Asociácia vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým obetí zemetrasenia v Turecku. "Cestovné kancelárie vnímajú udalosti v turecko-sýrskej oblasti veľmi citlivo, napriek tejto tragédii cestovné kancelárie neregistrujú znížený záujem o nákup zájazdov v ponukách first moment, ktoré sa budú organizovať na Tureckej riviére počas leta 2023. V tejto turistickej oblasti neboli zaznamenané žiadne otrasy ani škody," uviedol v tlačovej správe vo vzťahu k údajnému odstupovaniu klientov od dovoleniek v Turecku prezident SACKA Roman Berkes.

Asociácia sa odvoláva na klientov cestovných kancelárii, podľa ktorých nie je dôvod na obavy a riziko v tejto destinácii je porovnateľné s rizikami v iných bezpečných miestach. "Klienti, ktorí by zájazd bezdôvodne stornovali, by prišli nielen o mimoriadne výhodné first moment zľavy ale s vysokou pravdepodobnosťou aj o najlepšie ubytovacie kapacity, ktorých bude v letnej sezóne, vzhľadom na vysoký dopyt, menej ako tomu bolo v minulosti," uviedla SACKA.

"Jedným z najdôležitejších odvetví Turecka je práve cestovný ruch a sme presvedčení o tom, že pred začiatkom letnej sezóny budú hotely 100% pripravené na prijatie svojich hostí v rovnakej, ak nie vyššej kvalite, ako tomu bolo v ostatné roky." dodal prezident asociácie Berkes.