Kedysi najsilnejší muž, dnes nemôže zdvihnúť ani malého syna: Stačí jeden pohyb a má vážne následky

Leeroi Smith (30) získal minulý rok titul najsilnejšieho muža Anglicka v kategórii do 90 kilogramov. Počas svojej kariéry dvíhal váhy, ktoré jeho hmotnosť mnohonásobne prevyšovali. Vzpierania sa však musel vzdať.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako o tom informoval Daily Star, športovcovi sa podarilo presadiť najprv na národnej a neskôr na medzinárodnej úrovni vo vzpieraní. V roku 2022 na Floride dokonca skončil piaty na oficiálnych majstrovstvách sveta Strongman Games. Chlapík dokázal zdvihnúť 340 kilogramové závažie. V jeho kariére však nastal veľký zlom.

Prvý problém sa objavil, keď Leeroi zobral do náručia svojho synčeka, ktorý vážil len 8 kilogramov. Neskôr mu znecitlivela celá ruka. Myslel si, že ju už nebude môcť používať, našťastie sa jeho stav zakrátko zlepšil. Lekár ho však varoval, že má vybočenú platničku a nemal by sa namáhať. Športovec však o tom nechcel ani počuť a vrátil sa k súťaženiu, počas ktorého začal pociťovať nevoľnosť.

Ďalšie vyšetrenie odhalilo oveľa horšie zdravotné problémy. Špecialista zistil, že má štyri poškodené stavce a jedna platnička tlačí na nervový kanál vedúci z miechy do ľavej ruky. Ak by v športe naďalej pokračoval, mohol by ochrnúť. Leeroi sa domnieva, že k zraneniu došlo počas náročného tréningu, ktorý zvykol trvať aj 18 hodín. Nech už je dôvod akýkoľvek, musí podstúpiť operáciu. Majster sveta bol síce zaradený na čakaciu listinu, ale zákrok chce mať za sebou čo najskôr. Plánuje preto zaplatiť 15 000 libier súkromnému chirurgovi, aby celý proces urýchlil.

Leeroi pri hodnotení svojho posledného súťažného výkonu na Instagrame oznámil fanúšikom, že jeho telo boj vzdalo. Musel urobiť racionálne rozhodnutie. Napriek tomu, že mu koniec kariéry láme srdce, je rád, že jeho syn bude mať nablízku zdravého otca.