Žena čakala vytúžené bábätko, no niečo sa jej nezdalo: Pri návšteve lekára sa jej zrútil svet

Jennaca Russová (37) sa z príchodu bábätka dlho netešila. V druhom trimestri začala pociťovať neobvyklé príznaky. Lekár ju ubezpečil, že je to spôsobené tehotenstvom. Ona však pracovala ako zdravotná sestra a tušila, že ide o niečo oveľa závažnejšie.

Ako o tom informoval portál Nottinghamshire Post, Jannaca si v tehotenstve všimla krv v stolici, čo podľa nej naznačovalo nedostatok červených krviniek. Zašla preto k lekárovi, ktorý ju ubezpečil, že má len vnútorné hemoroidy, ktoré sú spôsobené graviditou. Bolesti však silneli a bolo jej povedané, že viac sa bude dať zistiť až po narodení dieťaťa. Napriek ubezpečovaniu, že je všetko v poriadku, sa prvorodička objednala na kolonoskopiu.

4. októbra 2022 Jennaca porodila synčeka Augusta. Po pôrode jej problémy akoby zázrakom zmizli a nevidela dôvod, prečo by budúci mesiac mala ísť na dohodnuté vyšetrenie. Jaj mama ju však prehovorila a 21. novembra podstúpila kolonoskopiu. Výsledky boli šokujúce. Mladá žena mala rakovinu hrubého čreva. Lekári si pôvodne mysleli, že je v prvom alebo v druhom štádiu, ale CT vyšetrenie preukázalo, že ochorenie napadlo aj pečeň. Odhadom mala len 10-percentnú šancu na prežitie, čo bol asi rok života.

Deň vďakyvzdania Jennaca strávila doma s rodinou a so svojím malým synčekom. Otehotnieť sa jej podarilo až po dlhoročnej snahe, a keďže to mohli byť jej posledné sviatky, chcela si ich poriadne vychutnať. Po oslave ju čakalo stretnutie s onkológom, ktorý zmenil prvotnú prognózu. Môže žiť aj 5 rokov, ale bude to ťažký boj. Jej to však nestačilo. Vedela, že nádor sa dá chirurgicky odstrániť. Začiatkom decembra si naplánovala stretnutie v onkologickom centre MD Anderson v Houstone v americkom Texase, ktoré prinieslo oveľa pozitívnejší pohľad na situáciu.

Ak sa operácia podarí, Jennaca má až 40-percentnú šancu na vyliečenie. Ešte predtým však musela absolvovať štyri kolá chemoterapie, aby sa nádor zmenšil. Momentálne mladá mamička čaká na operáciu a celá rodina jej v ťažkej situácii pomáha. Kvôli svojej chorobe však prišla o prácu. Napriek tomu šíri povedomie o krutom ochorení, ktoré postihuje čoraz viac mladých ľudí. Založila tiež zbierku, ktorá jej má pomôcť zaplatiť finančne náročnú liečbu.