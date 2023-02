Eurokomisár Lenarčič navštívil turecký Gaziantep: Na čo bude v znivočenej oblasti dohliadať?

Stretne sa tam s viceprezidentom úradu pre zvládanie katastrof a núdzových situácií a cezhraničnými humanitárnymi partnermi pre severozápadnú Sýriu. Lenarčič, ktorý je krízový koordinátor európskej reakcie, spolu s tímom civilnej ochrany Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi kancelárie humanitárnej pomoci EÚ v Gaziantepe tiež bude sledovať záchranné operácie. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia.

Únia v reakcii na zemetrasenie vedie jednu z jej najväčších pátracích a záchranných operácií prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Just arrived to #Gaziantep🇹🇷. Civil protection colleagues updating me on the situation at the #earthquake affected areas in Turkey, where the 🇪🇺 is assisting Turkish authorities to save lives via our biggest search & rescue #EUCivilProtectionMechanism to date. pic.twitter.com/4uUaLeHQwm