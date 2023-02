Najvyššia žena sveta s impozantnou výškou si splnila sen: Na cestu lietadlom nikdy nezabudne!

Na svet sa pozerá z poriadnej výšky! Rumeysa Gelgi z Turecka sa môže pýšiť impozantnou výškou, vysoká je totiž neuveriteľných 215 cm, čo z nej robí najvyššiu ženu sveta.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Keď mala len štyri mesiace, Rumeyse diagnostikovali chorobu nazývanú Weaverov syndróm, ktorá postihuje približne 50 ľudí na svete a spôsobuje nadmerný rast kostí. Keď mala šesť rokov, bola vysoká 172 cm a značne prevyšovala deti v jej veku, uvádza LADbible.

Tento stav viedol k tomu, že sa u nej vyvinulo množstvo zdravotných porúch vrátane srdcovej chyby. Rumeysa má tiež skoliózu, ktorá spôsobuje zakrivenie chrbtice a veľmi jej sťažuje dlhodobé sedenie, takže napr. taká cesta lietadlom je pre ňu takmer nemožná. „Mám tyče a skrutky v chrbtici, takže nemôžem sedieť vzpriamene dlhšie ako dve alebo tri hodiny," uviedla Rumeysa v rozhovore pre 7News s tým, že vždy túžila po práci webového vývojára v Silicon Valley, no kvôli 14-hodinovému letu túto myšlienku razom odvrhla. No sny sa plnia, a tak je to aj v prípade Rumeyse. Spoločnosť Turkish Airlines totiž pre ňu nechala rezervovať a odstrániť šesť radov sedadiel, aby mohla celú cestu ležať.





"Všetci boli tak láskaví. Párkrát sa na mňa prišli pozrieť, dokonca prišli aj iní pasažieri, aby skontrolovali, či som v poriadku. Naozaj som si svoj let užila," uviedla dievčina s tým, že ľudia boli kvôli jej výške na ňu veľmi zvedaví, čo jej však nevadilo. Po svojej ceste Rumeysa poďakovala leteckej spoločnosti za neuveriteľný zážitok. "Bezchybná cesta od začiatku do konca," uviedla v príspevku na svojom instagramovom účte a poďakovala všetkým, vďaka ktorým mohla tento zážitok absolvovať.

Ako sama tvrdí, bol to jej prvý let, no určite nie posledný. "Odteraz mi bude veľkou cťou a šťastím, že môžem lietať do rôznych častí sveta s Turkish airlines. Srdečná vďaka každému jednému človeku zapojenému do mojej cesty. S láskou," zakončila svoj príspevok Rumeysa.