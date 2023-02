Zelenskyj získal slovo Francúzska i Nemecka: Poskytnú mu to najdôležitejšie! Potvrdil tiež špekulácie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že Francúzsko pomôže Ukrajine vyhrať v boji proti ruskej invázii. Dodal tiež, že Paríž bude i naďalej pokračovať v úsilí o dodanie ďalších zbraní pre Kyjev.

Macron to uviedol pred pracovnou večerou s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý v stredu večer priletel do Paríža. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Francúzsko je "odhodlané pomôcť Ukrajine vyhrať, aby mohla znovunastoliť svoje legitímne práva", vyhlásil Macron.

O pokračujúcej podpore pre Ukrajinu Zelenského uistil aj nemecký kancelár Scholz. Uviedol, že Nemecko a ďalšie krajiny Západu Kyjevu pomáhajú "finančne, vojensky aj humanitárne", pričom to budú robiť "tak dlho, ako bude potrebné".

Zelenskyj pred večerou s Macronom a Scholzom vyzval Francúzsko a Nemecko, aby Ukrajine čo najrýchlejšie poskytli bojové lietadlá a ťažké zbrane. Dodal, že kľúčovým faktorom v boji proti ruskej invázii je práve čas. "Čím skôr Ukrajina získa zbrane dlhého doletu a naši piloti dostanú lietadlá, tým skôr sa skončí ruská agresia a do Európy sa prinavráti mier," povedal ukrajinský prezident.

Zelenskyj do Paríža priletel z nečakanej návštevy Británie, kde žiadal vládu aj parlament o dodanie stíhačiek pre Ukrajinu. Už niekoľko dní sa špekulovalo, že ukrajinský prezident by mohol prísť aj na summit Európskej únie, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok a piatok. Počas návštevy Británie Zelenskyj svoju štvrtkovú cestu do Bruselu potvrdil.

Zelenskyj teraz vycestoval iba druhýkrát zo svojej vlasti od začiatku ruskej invázie. Predtým bol v decembri vo Washingtone a avizoval vtedy, že sa bude počas vojny zdržiavať na Ukrajine a táto cesta bola výnimkou.