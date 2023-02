Takto bývajú milionári: Ľudia neverili vlastným očiam! Ako môžu takto žiť?

Žena na TikToku ukázala, v akom luxuse žijú jej rodičia. Ďalej prezradila, čo sa za ich bohatstvom ukrýva. Majú peniaze na drahé veci, ale inak žijú až príliš skromne.

Ako o tom informoval portál The Sun, žena na TikToku svojím videom, ktoré dosiahlo viac ako tri milióny pozretí, poriadne šokovala sledujúcich. Postupne prechádza po dome rodičov a ukazuje drahé vybavenie, ktoré okrem svojho luxusného výzoru zaujme aj niečím úplne nečakaným.

Klip sa začína záberom na mramorovanú kuchynskú dosku a na nej je položenú ošúchanú fľašu s čistiacim prostriedkom na riad. Keď sa autorka presunie do domácej pracovne, ukáže divákom špinavú handru zloženú na otcovom stole, ktorá desiatky rokov slúžila ako opierka na ruky. Tiktokerka sa potom pristaví pri obľúbenom svetri svojho otca, ktorý na seba upozorňuje obrovskou dierou na jednom z rukávov. Ďalej pokračuje ku zaprášenej skrinke na topánky, ktorá je podľa nej už roky prelomená na polovicu. Na záver sa vráti opäť do kuchyne. Na linke je retro biely plastový hriankovač so štyrmi otvormi, z ktorých je jeden označený symbolom „X“.

Tiktokerka zábermi chcela poukázať na to, že napriek slušnom finančnom zabezpečení, sú jej rodičia až príliš šetrní. Odmietajú sa vzdať starých a nefunkčných vecí, napriek tomu, že ich nevyužívajú. Pod videom sa okamžite strhla diskusia. Veľa sledujúcich uznalo, že ich rodičia sú rovnakí a nevidia na tom nič zlé. Druhá skupina tvrdila pravý opak. Ľudia nechápali, na čo iné míňajú peniaze, keď ich očividne majú veľa. Pribudli však aj také komentáre, ktoré poukazujú na to, že by mohlo ísť o trmu z detstva.