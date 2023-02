Na prvý pohľad krásny pár, no nie je všetko tak, ako sa zdá: Dvojica skrýva šokujúcu minulosť!

Lauren Enslowová (20) to na škole nemala ľahké. Okrem študentských povinností ju trápila šikana. Hlavnú úlohu pritom zohrával jej budúci manžel Lucas Olsen (21).

Ako o tom informoval portál New York Post, dvojica sa stretla v októbri 2016 na oslave a hneď si padli do oka. Chvíľu komunikovali cez Snapchat, no Lauren o vzťah nemala záujem a odmlčala sa. Jej presvedčenie však netrvalo dlho a nasledujúce leto dala Lucasovi šancu. Na pohľad rozprávkový pár však ukrýva šokujúcu minulosť.

Dvojica chodila na rovnakú školu a mali spoločných známych. Napriek tomu, že sa poznali ešte predtým, ako dievčina v roku 2017 nastúpila na univerzitu, nemali sa v láske. Lucas a jeho priatelia si Lauren doberali. Dali jej prezývku „Linda“, pretože podľa nich sa podobala na postavičku zo seriálu Bob's Burgers. Často si ju natáčali a záznamy zverejňovali na Snapchate. Situácia sa však zmenila vo chvíli, keď sa obaja stali svedkami dopravnej nehody.

Lauren sa v novembri 2017 spolu so svojou matkou Jessicou a staršou sestrou Alyssou zrazili s iným autom. Lucas bol v tej chvíli nablízku a celý incident videl na vlastné oči. Našťastie sa nič vážne nestalo, ale ženy ostali v poriadnom šoku. Dievčina neskôr zverejnila fotografiu poškodeného auta na Snapchate, na čo ustarostene zareagoval chlapec, ktorý ju v škole šikanoval. Dvojica si nejaký čas písala a neskôr ich spoločná kamarátka prehovorila na dvojité rande. Všetko dopadlo dobre, keďže od februára 2018 začali tvoriť oficiálne pár. Až vtedy si obaja mohli vyjasniť krivdy z minulosti.

Lucas sa priznal, že nič, čo na adresu svojej budúcej priateľky hovoril, nemyslel vážne. V skutočnosti sa mu páčila a len podľahol tlaku kamarátov. Lauren naopak tvojho trýzniteľa nenávidela, ale na druhej strane, mala pre neho slabosť. Pár s odstupom času na stredoškolské doberanie pozerá s nadhľadom a s úsmevom. Dôkazom toho je aj rok 2022. V júli Lucas pozval svoju partnerku na vrchol hory na ohňostroj. V tom si pokľakol a požiadal Lauren o ruku. V októbri sa už konala malá svadba, len za prítomnosti najbližšej rodiny.