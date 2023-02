Spávate každú noc v tom istom pyžame? Odborníci upozorňujú: Čo treba prať každý deň a čo raz za mesiac!

Užívateľka siete TikTok Alison Delperdangová rozpútala zanietenú diskusiu, keď zverejnila video, na ktorom hovorí, že si oblieka rovnaké pyžamo niekoľko nocí po sebe.

"Keď som bola mladšia, rodičia nám vždy dávali rovnaké pyžamo niekoľkokrát po sebe, pretože nebolo špinavé. A ja to tak robím ďalej, aj keď som dospelá," cituje ženu CNN. "Chcela by som vedieť, či je to v poriadku, alebo či by som mala po každej noci hodiť pyžamo do špinavej bielizne," dodala.

Odpoveď - ako pri pyžame a nočných košeliach, tak pri iných odevoch - závisí to od osobných aspektov, ako je miera potenia a životný štýl, aj keď u mnohých ľudí môžu hrať úlohu aj iné, abstraktnejšie faktory, uvádzajú odborníci.

Naše názory na hygienu oblečenia sú do veľkej miery "spoločenské a kultúrne", povedal doktor Anthony Rossi, člen Americkej dermatologickej akadémie. "Ľudia majú tendenciu sa príliš umývať a preháňať to s hygienou, pretože najmä v Amerike si môžeme dovoliť ten luxus neustáleho prania a umývania," dodal.