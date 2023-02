Brunetka si dala urobiť DNA test a problém je na svete: Mladej žene zavolala polícia!

31-ročná Jackie Vadurro si dala urobiť nevinný DNA test, pretože chcela zistiť viac o svojich koreňoch a vzdialených príbuzných. Onedlho na to sa jej ozvala polícia s tou najšialenejšou správou, akú si dokázala predstaviť.

Jackie tento test jej vykonala spoločnosť 23andMe. Tá uvádza, že orgány činné v trestnom konaní nemajú prístup k ich databáze. Avšak dodáva, že ich zákazníci niekedy odovzdávajú svoje informácie na verejné webové stránky, a tak sa k nim pravdepodobne dostali aj v prípade Jackie, informuje o tom portál New York Post.

Koncom januára kontaktovali Jackie detektívi z oddelenia vrážd. Povedali jej, že porovnávali jej DNA a našli zhodu v prípade vraždy. Jakcie to vydesilo a ihneď reagovala so slovami: „Preboha, do čoho som zapletená?!" Detektívi ju však hneď upokojili a objasnili, že ide o 36 rokov starý nevyriešený prípad.

Polícia prišla na to, že DNA Jackie sa zhodovalo s prípadom vraždy Jane Doe ešte z roku 1986, ktorá bola smrteľne postrelená a odhodená na okraj cesty v San Diegu. Dodávajú však, že netušia o koho ide, pretože nikto nikdy nenahlásil jej zmiznutie. Po potvrdení, že vyšetrovanie vraždy bolo legitímne, Jackie plne spolupracovala.

Brunetka ďalej vysvetlila, že je buď sesternicou z druhého alebo tretieho kolena ich obete. Úrady sa domnievajú, že obeťou vraždy bolo dieťa prastarého otca jej matky. Detektívi prezradili, že toto zistenie je v ich prípade zlomové. Teraz Jackie netrpezlivo čaká na ďalšie informácie o vražde jej novo-nájdenej príbuznej.