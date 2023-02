Zamestnancov krematória čakal poriadny šok: Vo vreci na mŕtvoly objavili... Ako je to možné?!

Kde sa stala chyba? Domov dôchodcov dostal pokutu 10 000 dolárov, pretože do pohrebníctva poslali vo vreci starenku, ktorá bola stále nažive!

Starenka trpela skorou demenciou, úzkosťou a depresiou a od 28. decembra bola umiestnené do špeciálneho domova. Úradníci uviedli, že 66-ročnú ženu vyhlásili za mŕtvu v Centre špeciálnej starostlivosti pre Alzheimerovu chorobu 3. januára. Následne ju umiestnili do vreca na mŕtvoly a odviezli do krematória, informuje Daily Mail.

Keď zamestnanci krematória otvorili vrece, spozorovali, že hrudník ženy sa stále mierne hýbe. Ihneď sa rozhodli zavolať záchranku. Tým sa po príchode podarilo zaznamenať pulz a plytké dýchanie. Previezli ju do nemocnice, kde dýchala, no nereagovala. Akonáhle sa úplne zotavila a prebrala, vrátila sa naspäť do domova. V tom však prišiel zvrat. 66-ročná žena 5. januáre, len 2 dni po predošlom incidente skutočne zomrela po boku svojej rodiny.