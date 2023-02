Zázrak! V Sýrii našli v troskách čerstvo narodené dieťatko: Srdcervúci príbeh, ktorý tisne slzy do očí

V troskách budovy v sýrskom meste Džindiras, ktoré v pondelok zasiahlo silné zemetrasenie, záchranári objavili novorodené dievčatko.

Na svet prišla priamo pod troskami a so svojou mŕtvou matkou bola stále spojená pupočnou šnúrou. Čerstvo narodené bábätko je jediným preživším členom rodiny, ktorej ostatní členovia zahynuli pri zrútení štvorposchodového domu, uviedla agentúra AFP.

Záchranári z pohraničného mesta v pondelok odviezli telá jej otca Abdalláha Mlaihana, matky Áfry, jej troch sestier, brata a tety. "Hľadali sme Abdalláha a jeho rodinu, najskôr sme našli jeho sestru, potom jeho ženu a nakoniec Abdalláha, ktorí boli schúlení pri sebe," povedal blízky príbuzný rodiny Chalíl Savádí, ktorý je podľa AFP stále v šoku. "Potom sme počuli hluk, keď sme kopali (...), upratali sme to a našli sme tú malú, vďaka bohu," dodal.

Bábätko bolo pupočnou šnúrou stále spojené s matkou. "Prerezali sme ju a môj bratranec odviezol dieťa do nemocnice," dodal Savádí. Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, je vidieť, ako muž drží uprostred trosiek nahé bábätko pokryté prachom. Ďalší muž po ňom hodí deku, aby dieťa prikryl. Teploty sa v oblasti pohybujú okolo nuly. Dieťa bolo prevezené do nemocnice v neďalekom meste Afrín, kde bolo umiestnené do inkubátora a napojené na infúzie.