Po zemetrasení prišla ďalšia rana: V Turecku bojujú s požiarom v prístave, mrazivé zábery

TASR správu prevzala z agentúry AFP. Plamene sa v prístave rozhoreli v pondelok nad ránom po tom, čo sa v dôsledku zemetrasenia zrútil jeden z nákladných kontajnerov. Zábery z priemyselných kamier zobrazujú, ako z kontajnerov vychádzajú kúdoly čierneho dymu.

Port of Iskenderun continues to burn with massive flames #Turkey pic.twitter.com/fDIa3qUZ2z