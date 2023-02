Z trosiek sa ozývajú zvuky, pomoc ale neprichádza: Svedectvá z Turecka a Sýrie trhajú srdce

Záchranári i miestni obyvatelia sa dnes zo všetkých síl snažili dostať k preživším, ktorí uviazli pod troskami budov zničených po pondelkovom zemetrasení v Turecku a Sýrii.

V tureckom meste Antakya blízko sýrskej hranice sa zrútila desaťposchodová budova a záchranné práce prebiehali na jednej z desiatok hromad sutín, opísali reportéri agentúry Reuters. Teplota sa pritom blížila k bodu mrazu, pršalo a v meste nefungovala elektrina.

Záchranné práce na mnohých miestach sťažovalo počas noci mrazivé zimné počasie. Pod hromadou sutín v juhotureckej provincii Hatay bolo počuť ženský hlas volajúci o pomoc. Neďaleko ležalo bezvládne telo malého dieťaťa. Jeden z miestnych obyvateľov, Deniz, v daždi plakal a zúfalo lomil rukami.

"Vydávajú zvuky, ale nikto neprichádza," povedal. "Sme zničení. Panebože. 2000. Volajú nás. Hovoria: Zachráňte nás. Ale my nemôžeme. Ako by sme to urobili? Od rána nikto neprišiel," dodal Deniz. Rodiny z mesta prečkali noc v autách na ulici.