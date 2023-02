Biden telefonoval s Erdogan, Turecku sľúbil všetkú možnú pomoc: So Sýriou je to zložitejšie

TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. "Prezident Biden potvrdil pripravenosť Spojených štátov poskytnúť nášmu spojencovi v NATO, Turecku, všetku možnú pomoc potrebnú po takejto tragédii," uviedol Biely dom v oznámení. "Prezident informoval, že americké tímy urýchlene odchádzajú do Turecka pomôcť mu v pátraní a záchrane ľudí, plniť potreby ranených a vysídlených a koordinovať aj ďalšiu pomoc," doplnil Biely dom.

Biden už pred telefonátom vyjadril na svojom oficiálnom účte na Twitteri "hlboký smútok" nad katastrofou, pri ktorej zahynuli v Turecku a Sýrii tisíce ľudí. "Cítim hlboký smútok nad stratou ľudských životov a skazou spôsobenou zemetrasením s Turecku a Sýrii. Nariadil som svojmu tímu, aby pokračoval v pozornom sledovaní situácie, koordinoval pomoc s Tureckom a poskytol všetku možnú pomoc," dodal Biden v tvíte.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.