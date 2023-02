Zo svadobnej hostiny sa behom sekundy stala nočná mora: Takýto začiatok manželstva si nepredstavovali

V dobrom aj v zlom, v bohatstve i chudobe, v zdraví aj chorobe... Krátky čas po tom, ako si manželia povedali svoje áno, sa ich rozprávka zmenila na nočnú moru.

Ako píše portál New York Post, Kelsey Mynattovej a jej manželovi Mikeovi sa svadobná hostina zmenila na hrôzostrašný zážitok. Všetci boli na tanečnom parkete, keď sa zrazu všetko zmenilo. „Mike sa pokúsil o svoj párty trik, salto dozadu, rovno na tanečnom parkete. Pošmykol sa však na podlahe, pretože tam boli rozliate nápoje a mal oblečené spoločenské topánky, ktoré nemali žiadnu priľnavosť,“ uviedla Kelsey.

Mike si pri páde poranil hlavu a nastal chaos. Rýchlo ho previezli do nemocnice, kde ho hneď operovali, pretože mu opuchol mozog. Po zákroku bol mesiac v kóme, no to najťažšie prišlo, keď sa prebral. Mike sa totiž znovu učí veci, ako sú rozprávanie, jedenie či chôdza.

Rodina založila aj účet na platforme GoFundMe, prostredníctvom ktorej sú Mikeovi schopní preplatiť zdravotné úkony. Zdá sa, že sa všetko uberá správnym smerom. „Dobre napreduje a sme na neho veľmi hrdí,“ uzavrela Kelsey, ktorá pri svojom manželovi zostala a robí všetko pre to, aby sa vyliečil.