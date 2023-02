Žena si prezerala fotky svojho synčeka: Jeden malý detail ju poriadne vystrašil

Ako väčšina rodičov, aj Olivia sa jedného dňa rozhodla vrátiť do chvíle, keď porodila svojho syna Ollieho. Pri prezeraní fotografií však na jednej z nich objavila strašidelný detail.

Na prvej fotografii, ktorú mamička zdieľala na svojom TikToku, nebolo nič zvláštne. Malý Ollie na nej len spokojne spal. Ako píše portál The Sun, ostatných používateľov aj Oliviu vystrašilo to, čo bolo na tej druhej. Bábätko na nej vidno, ako ho položili na digitálnu váhu. Obrátené číslice tvoria slovo „OLLIE“, no Olivia synčeka pomenovala až tri dni po odchode z nemocnice.

„Stále ma to desí, uviedla Olivia, pričom nebola jediná. „Bola by som neuveriteľne vystrašená,“ napísala jedna z komentujúcich. Na druhej strane, niektoré mamičky si myslia, že o nič nejde. „Haha, tiež mám Ollieho a bolo by to parádne,“ komentovala ďalšia.