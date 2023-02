Rande s „pánom dokonalým“ skončilo katastrofálne: Neskutočné, čo jej na večeri povedal!

Mladá žena išla na rande so samozvaným pánom dokonalým. To však nedopadlo ani trochu podľa jej predstáv. Prezradila všetky detaily z katastrofálneho rande na slepo!

Nespokojná Talisa nahrala video na TikTok, ktoré zachytáva jej nevydarené rande, informuje o tom portál The Sun. Klip ukazuje, čo sa stalo krátko po príchode dvojice do reštaurácie a ako sa z milého muža vykľul…

Krátko po príchode ich privíta čašníčka, ktorá im prezentuje, čo by mohli ochutnať. Talisa sa ozve, že ju lákajú hrebenatky (mušle), na čo hneď reaguje pán dokonalý. Tvrdí, že jej objedná on, pretože údajne vie, po čom ženy túžia. Napokon obom objedná rib-eye steak so zemiakovou kašou.

Keď prišiel na rad výber nápoja, Talisa oproti panovačnému mužovi nemala opäť žiadnu šancu. Akonáhle siahla po lístku s ponukou vín, ju stopol so slovami: „Nechceš si snáď pridávať žiadne kalórie, však?" Následne na ňu naliehal, že jej objedná niečo s menším množstvom kalórií.



Posledná kvapka bolo platenie účtu. Blondínka trvala na tom, aby zaplatila sama svoj podiel. V momente ju však zastavil: „Nevadí mi to. Postarám sa o to. Neurobíš mi tu hanbu." Mladík sa celú situáciu napokon snažil ešte zlepšiť, keď Talise ako pravý gentleman otvoril dvere od auta. Zbabranú večeru to však už nezachránilo.