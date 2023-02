Žena priznala, že využila svoju rakovinu, aby zarobila milióny! Ozvalo sa v nej svedomie?

Rakovina je vážna choroba, s ktorou nie sú žiadne žarty. Inak to zrejme videla päťnásobná mamička, ktorá svoju diagnózu využívala, aby vytiahla z ľudí peniaze!

Emily Lynn Paulson trpela rakovinou krčka maternice, veľmi nebezpečnou a smrteľnou formou rakoviny u žien. Ani to ju však neodradilo od jej chamtivých úmyslov. Svoj srdcervúci príbeh sa totiž rozhodla využiť naplno a vďaka nemu si zvyšovala predaj produktov starostlivosti o pleť vo svojom podnikaní s viacúrovňovým marketingom (MLM). Pre portál The Sun dokonca sama priznala, že nikto nedokázal povedať nie žene, ktorá má rakovinu.

Viacúrovňový marketing (MLM) má obchodnú pyramídovú štruktúru. To znamená, že najnovší účastníci sa hlásia tomu, kto ich do programu zapojil. Tá osoba následne zarába na ich predaji. Emily s týmto typom biznisu začala už v roku 2013, keď si chcela si privyrobiť pár drobných. Ako jednej z mála sa jej začalo dariť, a tak zatiahla do tohto biznisu aj priateľov a rodinu. Touto prácou zarobila viac ako milión dolárov. Avšak o 2 roky neskôr ju zasiahla ťažká rana, keď jej diagnostikovali rakovinu krčka maternice. Vtedy začala jej cesta vykorisťovania.