Čínsky špionážny balón lieta nad Spojenými štátmi! Je to len provokácia?

Nad USA lieta špionážny balón. Áno, čítate správne, balón. Pravdepodobne priletel z Číny a podľa odborníkov síce nemôže zistiť nič, čo by už predtým nezistili satelity, ale je to viditeľný odkaz a provokácia zároveň.

Najprv ho zaregistrovali nad Aleutskými ostrovmi pri Aljaške, potom preletel nad západnou Kanadou a v stredu bol nad štátom Montana.Balón sa pohybuje vo veľkej výške - oveľa vyššie ako dopravné lietadlá.

Preto nepredstavuje hrozbu pre civilnú dopravu. Americké letectvo uviedlo do pohotovosti stíhačky vrátane najvýkonnejších strojov F-22, aby špionážny prostriedok sledovali. Prezident Joe Biden chcel nariadiť jeho zostrelenie, no armáda mu to vyhovorila.

Trosky balóna by totiž mohli pri páde na zem niekomu ublížiť. Americkí predstavitelia sú presvedčení, že balón je čínsky. Preto záležitosť riešia s čínskou ambasádou a priamo s Pekingom.

Čínske ministerstvo zahraničia uviedlo, že informácie preveruje. Neskôr vyhlásilo, že ide o meteorologický balón. Podľa USA nemôže zistiť nič, čo by už Číňania nevedeli vďaka satelitom.

Ide teda skôr o demonštráciu ako nejaké praktické využitie. Kanada medzitým ohlásila, že vyšetruje správy o spozorovaní druhého podobného objektu. Balóny sa na prieskum využívajú už od 19. storočia.

V druhej svetovej vojne sa balónmi pokúšalo útočiť na USA Japonsko. Počas studenej vojny ich nad územie protivníka vysielali aj USA, aj Sovietsky zväz. Nosili vtedy najmä letáky, ale aj prieskumné prístroje.

