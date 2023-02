Petr Pavel prezradil, čo spraví hneď po inaugurácii: Mnoho Slovákov jeho plán poteší

Predpokladám, že na Slovensko prídem hneď v týždni po inaugurácii. Chcem splniť sľub, že prvou krajinou, ktorú navštívim, bude Slovenská republika, povedal novozvolený český prezident Petr Pavel.

Nebudem strácať čas. Na svoju inauguráciu by som rád pozval aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. V exkluzívnom rozhovore so spravodajkyňou TASR to uviedol novozvolený český prezident Petr Pavel.

"Diskutujeme o rôznych možnostiach, naše tímy sú v kontakte, pracujeme na konkrétnom dátume," povedal k plánom svojej prvej zahraničnej cesty Pavel. "Nebudeme nijako strácať čas. Predpokladám, že sa nám to podarí urobiť hneď v tom týždni po inaugurácii," spresnil nový český prezident. Inaugurácia sa uskutoční 9. marca na Pražskom hrade.

Pavel by na ňu rád pozval aj slovenskú prezidentku. "Už som o tom hovoril aj na stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi, že taký nápad mám. Im sa to páčilo tiež. Myslím, že by to bolo pekné gesto vo vzťahu k našim susedom, ak by sa predstavitelia susedných krajín mohli zúčastniť," načrtol svoju predstavu o hosťoch nový český prezident. Dodal, že zatiaľ to však ešte nie je isté.