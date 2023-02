Mama vymyslela pre dcéru originálnu narodeninovú tortu: Tak to je poriadne šialený nápad, alebo nie?

Mama chcela na osemnáste narodeniny svojej dcéry urobiť tortu, nie však takú obyčajnú. Vymyslela si teda alternatívu v štýle rýchleho občerstvenia.

Ako píše portál The Sun, žena na tortu použila jedlo z Domino's, McDonald's aj KFC. Základy urobila z pizze a navrch postupne umiestnila krabičky z KFC a hamburgery z McDonaldu. Nechýbali ani hranolky či omáčky a na samom vrchu diela stálo trónilo číslo 18.

Mnohých tento nápad ohúril. „Toto by som si dal namiesto torty hocikedy,“ napísal jeden z komentujúcich na sociálnej sieti. „Keby to pre mňa niekto urobil na moje narodeniny, bol by som neuveriteľne šťastný,“ uviedol ďalší.