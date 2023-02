Nič mu nie je sväté! Sila, čo robil turista v kostole: Budete si ťukať na čelo

TASR správu prevzala z agentúry AP. Fotografie na sociálnych sieťach zachytávajú spadnutú sochu na podlahe kostola. Incident sa odohral v Kostole bičovania na Via Dolorosa. Po tejto ulici podľa tradície kráčal Ježiš a niesol svoj kríž na miesto ukrižovania.

A man police describe as an "American tourist" vandalized a historic church in occupied East Jerusalem, breaking a statue of Jesus Christ.



Last month, there were at least 2 anti-Christian attacks by Israelis, including the vandalism of graves at a Protestant cemetery. pic.twitter.com/kkJyTxlCjj