Pár s extrémnym vekovým rozdielom: Kráskin muž je od jej dedka starší o 13 rokov! Čo na to otec?

Vek je iba číslo! Známe tvrdenie potvrdzujú zaľúbenci z amerického Mississippi, ktorí si dokonale rozumejú napriek 61-ročnému vekovému rozdielu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sympatická Miracle (24) sa zoznámila s elegantným Charlesom (85) ešte v roku 2019, keď pracovala v práčovni. Pár sa rýchlo spriatelil a zdá sa, že ešte rýchlejšie medzi dvojicou preskočila iskra. Už po pár mesiacoch od prvého stretnutia si senior pokľakol a požiadal brunetku o ruku.

Miracle priznala, že jej otec vzťah so starším mužom spočiatku nevedel prekusnúť, no zvyšok rodiny, vrátane starého otca, ktorý je od nápadníka mladší o 13 rokov, sa tešil z toho, že je po boku Charlesa šťastná.

„Môj starý otec povedal, že ak som šťastná a je to to, čo chcem, potom je šťastný aj on. Môj otec hovoril 'do pekla nie, madam, vôbec nie'," priznala Miracle. Všetko sa zmenilo, keď sa otec zoči-voči stretol s postarším nápadníkom svojej dcéry. Pochopil, prečo ho Miracle tak miluje a bol šťastný, že si jeho dcéra našla životnú lásku.