Šialený prípad z Číny: Dievča si natáčalo šimpanza, ten sa zahnal a.. Všetko je natočené na videu

Praskli mu nervy? Zarážajúci prípad, keď šimpanz stratil trpezlivosť s návštevníkmi zoo, sa stal v čínskom meste Nan-ning. Rozzúrené zviera totiž nevystálo dievča, ktoré si ho natáčalo na mobil.

To, že nechce byť na zábere, jej povedať nevedel, tak jej to ukázal. Šimpanz, ktorý na ľudí spoza plotu v zoo čumí už zrejme niekoľko rokov, stratil trpezlivosť. Po návštevníčke, ktorá si ho natáčala na mobil, hodil fľašu. Zviera ju trafilo priamo do tváre a dievčina skončila s poraneným obočím. Na záberoch zachytávajúcich celý incident je vidieť, ako šimpanz zúri. Najprv poskakoval, potom schytil fľašu a hodil ju po dievčati.

Podľa miestnych médií si dievča navyše pri páde na zem po zásahu fľaškou rozbilo displej telefónu. Zoologická záhrada v Nan-ningu sa odmietla k prípadu vyjadriť.

