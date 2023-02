Expert na Rusko sa už nechce vrátiť do Viedne: V tam je viac ruských agentov než policajtov!

Grozev sa mal do Viedne vrátiť z USA, ale svoje plány zmenil, keď ho jeho "kontakty" v tajných službách varovali, že vo Viedni môže byť v nebezpečenstve.

"Mám podozrenie, že v meste je viac ruských agentov, informátorov a ich prisluhovačov než policajtov," uviedol 53-ročný bulharský novinár Grozev.

Investigative journalist Christo Grozev left #Vienna because of an alleged threat from the #Russian secret services. He was warned by his sources that he might be in danger in the Austrian capital. pic.twitter.com/ZDF7uL5sqq