Pavel prehovoril pre nemeckú stanicu: Viem, čo by mohli štáty NATO poslať Ukrajine!

Štáty Severoatlantickej aliancie by mali uvažovať o dodávkach stíhačiek Ukrajine, povedal nemeckej stanici Deutsche Welle (DW) novozvolený český prezident Petr Pavel. Podpora Kyjeva je podľa neho v našom vlastnom záujme.

"Mali by sme Ukrajine poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá im umožní vyhrať konflikt, obnoviť svoju suverenitu a územnú celistvosť. Mali by to byť stíhačky? Myslím, že by sme o tom mali veľmi serióznym spôsobom uvažovať," povedal Pavel v rozhovore zverejnenom v stredu. Zároveň upozornil, že dodávky lietadiel sú z pohľadu logistiky náročným podnikom, ktorý zaberie aspoň pol roka príprav.

"Musíme podporovať Ukrajinu, pretože je to v našom bytostnom záujme. Keď zastavíme vojenskú pomoc, Rusko by zrejme zvíťazilo a bola by to tiež naša porážka," dodal Pavel.

Deutsche Welle pripomenula, že generál vo výslužbe a bývalý predseda Vojenského výboru NATO minulý víkend drvivo zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb, keď porazil populistického miliardára a expremiéra Andreja Babiša. Na otázku, akým spôsobom najlepšie čeliť populizmu, Pavol odpovedal, že poukazovaním na fakty a skutočné riešenia a tiež dôsledným informovaním verejnosti nielen o príjemných veciach, ale aj o tých menej príjemných.

"Byť spravodlivý vo všetkom, čo robíte, opisovať obraz situácie v skutočných farbách. Maľovanie vecí naružovo sa dobre počúva, ale nevedie k efektom, ktoré potrebujeme," uviedol Pavel s tým, že tento prístup, súde podľa výsledkov volieb, očakáva tiež väčšina českej spoločnosti.