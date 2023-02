Chlapík si zlomil zub, riešil to netradične: Na jeho spôsob opravy by sa odvážil len málokto!

Antony Watson sa dostal do situácie, ktorá nepoteší snáď nikoho. Problémy so zubami dokážu narobiť poriadne problémy a nepotešia ani našu peňaženku. Muž sa teda rozhodol riešiť svoju situáciu netradičným spôsobom. Je však za tým niečo viac.

Ako o tom informoval Daily Mirror, Brit Antony si vylomil starú korunku, keď jedol sušienky. Keďže už raz opravu zuba podstúpil, vedel, že nejde o lacnú záležitosť. Tentoraz si nemohol dovoliť uhradiť zákrok odborníka, preto sa nepríjemnú situáciu rozhodol vyriešiť svojpomocne.

Na internete si zakúpil tú najlacnejšiu a najjednoduchšiu zubársku súpravu, ktorý ho vyšla na necelé štyri libry (4,5 eura). Set mu prišiel nasledujúci deň a obsahoval 20 g plastových guľôčok. Koráliky sa zalejú vriacou vodou, aby sa spojili do čírej hmoty. Zmes stačí vytvarovať okolo zuba, nechať vychladnúť a lekárske vyšetrenie by malo byť hotové za pár minút v pohodlí domova. Rovnakým návodom sa riadil aj Antony a výsledok si nevie vynachváliť. Napriek tomu, že si takmer prilepil prst k zubu, procedúru by vykonal opäť, ak by to bolo nevyhnutné. Nebol však jediný.

V Antonyho rodnom meste Bridlington zatvorili za posledný mesiac až dve zubné kliniky. V obci zostala len súkromná ambulancia britského zdravotníckeho systému NHS, ktorá však už neprijíma žiadnych nových pacientov. Dokonca aj tí, ktorí si môžu za zákrok priplatiť, sú zaradení na čakaciu listinu. Štatistiky sú natoľko znepokojivé, že viac ako 75 % pacientov, ktorí sa pokúšali získať termín počas posledných dvoch rokoch, boli úspešní. Hovorca ministerstva zdravotníctva však informoval o tom, že sa situácia čoskoro zmení pretože bola prijatá nová reforma.