Prelomová novinka! Toto auto nemusíte tankovať ani dobíjať: Pohľad na cenovku však zabolí

Foto

Ak jazdíte autom napríklad len do práce a naspäť a denne neprejdete viac ako 64 km, toto je vozidlo pre vás! Nebudete musieť tankovať ani dobíjať. Podmienkou je len slnečné počasie. Auto na solárny pohon Aptera by malo byť v Kalifornii v predaji do konca roka.