Zásah u Bidena! FBI prehľadáva dom amerického prezidenta: Jeho advokát prehovoril

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vykonáva prehliadku v prázdninovom dome prezidenta Joea Bidena.

Médiám to dnes povedal jeho advokát Bob Bauer. Prehliadka podľa denníka The New York Times súvisí so skorším nálezom utajovaných dokumentov v Bidenovej bývalej kancelárii a jeho dome. Bauer uviedol, že prezident s úradmi plne spolupracuje a viac informácií oznámi, až vyšetrovatelia dokončia prehliadku.

"Dnes, za prezidentovej plnej spolupráce a podpory, vykonáva ministerstvo spravodlivosti prehliadku v jeho dome v Rehobothe v Delaware. V súlade so svojimi štandardnými postupmi ide o vopred verejne neoznámenú prehliadku a my sme súhlasili so spoluprácou," uviedol Bauer. Ministerstvo spravodlivosti sa k veci zatiaľ odmietlo vyjadriť.

Akcia FBI predstavuje najnovší vývoj v kauze utajovaných dokumentov nájdených u Bidena, ktoré pochádzajú z doby, kedy bol viceprezidentom v administratíve Baracka Obamu. Biden ostro kritizoval republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, keď vyšetrovatelia našli utajované dokumenty v jeho floridskom sídle.

V utorok americké médiá informovali, že FBI podobnú prehliadku vykonala už v novembri v Bidenovej washingtonskej kancelárii výskumnej organizácie Penn-Biden Center po tom, čo tam prezidentovi spolupracovníci našli malé množstvo utajovaných dokumentov.

Americkí prezidenti aj viceprezidenti majú po skončení mandátu povinnosť odovzdať svoju korešpondenciu aj ďalšie takzvané prezidentské záznamy a tiež utajované dokumenty Národnému archívu USA.