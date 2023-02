Prekonali ste otras mozgu? Vedci prišli so závažným zistením: Toto vám hrozí v starobe!

Neurológovia z Oxfordskej univerzity vysvetlili, prečo má akýkoľvek úder do hlavy veľmi negatívny vplyv na zdravie mozgu v neskoršom veku.

Vie sa, že kontaktný šport – box, futbal, hokej, rugby a mnohé ďalšie – pri ktorých hráči často utrpia úder do hlavy, je športom, v ktorom je výrazne viac osôb s neurodegeneratívnymi poruchami mozgu ako v bežnej populácii. Podľa neurológov z Oxfordskej univerzity však stačí jediný otras mozgu, aby u človeka došlo k poškodeniu mozgu, ktoré sa výrazne prejaví neskôr v živote.

Prejaviť sa môže horšou pozornosťou, pamäťou a schopnosťou plniť zložité úlohy. Čím viac úderov do hlavy a čím viac otrasov mozog zažíva, tým je to preň samozrejme horšie. Úmerne viac sa zvyšuje riziko vážnych kognitívnych problémov neskôr v starobe. Vyplýva to zo štúdie neurológov z Oxfordskej univerzity, ktorí skúmali vzorku 15-tisíc osôb. Podľa analýzy sú účinky otrasov mozgu kumulatívne, teda sčítajú sa.





„Vieme, že úrazy hlavy sú hlavným rizikovým faktorom demencie. Táto rozsiahla štúdia prináša doposiaľ najpodrobnejšie informácie o závažnom zistení, čím viackrát si v živote zraníte mozog, tým horšie môžu byť vaše mozgové funkcie v starobe. Náš výskum naznačuje, že ľudia, ktorí prekonali tri a viac aj miernych otrasov mozgu, by mali byť poučení o tom, či majú pokračovať vo vysoko rizikových aktivitách. Mali by sme tiež vyzvať organizácie pôsobiace v oblastiach, kde je väčšia pravdepodobnosť nárazu hlavy, aby zvážili, ako môžu svojich športovcov alebo zamestnancov chrániť,“ odkázala doktorka Vanessa Raymontová z Oxfordskej univerzity.

Už jediný stredne ťažký až ťažký otras mozgu podľa zistení zverejnených v časopise Journal of Neurotrauma