Študentka († 21) podstúpila operáciu nosa, potom zomrela: Desivé detaily, brat si to nevie vysvetliť

Rozhodnutie, ktoré vyústilo do strašnej tragédie! 21-ročná študentka z Kolumbie sa rozhodla pre operáciu nosa, krátko na to však jej srdce dotĺklo naposledy.

Študentka psychológie Karen Julieth Cárdenas Uribe si nechala operovať nos, no už krátko po príchode z ordinácie 29. januára upadla do bezvedomia. Rodina začala s okamžitým oživovaním a následne nato bola prevezená do nemocnice, kde prekonala niekoľko zástav srdca. Počas hospitalizácie mladá žena naďalej upadala do bezvedomia.





"Bola to zdravá žena, nikdy nemala vážnejšie zdravotné problémy a bola v dobrej fyzickej kondícii," uviedol jej brat, ktorý si obrovskú tragédiu nevie vysvetliť. Ako píše The Sun, brat tiež médiám povedal, že skeny v nemocnici odhalili, že jeho sestra mala "značné množstvo krvi v pľúcach, priedušnici a pažeráku a nemohla dýchať." Hoci lekári robili, čo mohli, po šiestich zástavách srdca dievčina skonala. Rodina uviedla, že podá sťažnosť na prokuratúru, aby zistila, či sa niektorá zo strán previnila z lekárskej nedbanlivosti.

Podľa Americkej spoločnosti plastických chirurgov bola úprava nosa najobľúbenejším kozmetickým chirurgickým zákrokom v roku 2020, pričom v USA bolo vykonaných 352 555 zákrokov. Britská asociácia estetických plastických chirurgov (BAAPS) tvrdí, že vo Veľkej Británii sú rinoplastiky stále šiestou najpopulárnejšou kozmetickou chirurgiou u žien.