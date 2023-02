Škandál novozvoleného prezidenta: Petr Pavel nahneval komunistickú Čínu! Čo teraz žiadajú od Česka?

Čína soptí! Novozvolený český prezident Petr Pavel (61) telefonoval s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen (66). Komunistická vláda v Pekingu totiž pokladá Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a s nevôľou vidí akékoľvek snahy o jeho samostatné konanie.

Petr Pavel telefonoval s taiwanskou prezidentkou v pondelok približne 15 minút. Povedal jej, že Česko i Taiwan zdieľajú hodnoty slobody, demokracie a ľudských práv a že budú naďalej posilňovať partnerstvo. Čínske ministerstvo zahraničných vecí to označilo za zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. Chce tiež uistenia, že Česko nespochybňuje politiku jednej Číny a žiada o prijatie účinných opatrení, ktoré by eliminovali vplyv tohto incidentu na česko-čínske vzťahy.





Český premiér Petr Fiala na to pre ČTK povedal: „Ako suverénny štát sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a budeme sa stretávať.“ S prezidentkou Cchaj Jing-wen si svojho času krátko po svojom zvolení zatelefonoval aj Donald Trump. Vlani v auguste bola na Taiwane aj predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosi.