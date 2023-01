Vie, ako zaujať! Miliardár Jeff Bezos má veľké plány: Frajerku vystrelí do vesmíru

Provokatér či génius? Tretí najbohatší muž sveta Jeff Bezos (59) má na budúci rok veľké plány. Na obežnú dráhu chce v rámci svojej súkromnej vesmírnej spoločnosti Blue Origin poslať prvú čisto ženskú posádku. Do jej čela posadí svoju priateľku Lauren Sanchez (53).

Páni, z Jeffa si príklad neberte! Ak sa aj chcete rozísť so svojou polovičkou, poslať ju do vesmíru je síce jedným z riešení, ale určite nie najšťastnejším. Avšak vzťah Bezosa a Sanchez je v poriadku. Let mimo našej planéty je tak pre Lauren len jednou z výhod, ktoré vzťah s majiteľom súkromnej vesmírnej firmy prináša. Ako Sanchez uviedla pre Wall Street Journal, misiu povedie ona. Identita ďalších piatich žien, ktoré s ňou poletia, zostáva tajomstvom.

„Budú to ženy, ktoré vo svete robia zmeny, majú vplyv a majú čo povedať,“ prezradila Sanchez. V Spojených štátoch je Lauren známa ako moderátorka, no okrem toho je i pilotkou helikoptér. Hoci ako astronautka nemá žiadne skúsenosti, podľa Blue Origin to nie je problém, keďže do vesmíru chcú posielať civilistov.