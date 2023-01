Lavína v Nagane usmrtila 2 ľudí: Medzi obeťami má byť aj profesionálny lyžiar

Japonská polícia v pondelok uviedla, že telá sa v oblasti našli, obete však tamojšie úrady neidentifikovali; uviedli len, že ide o dvoch mužov. Americký lyžiarsky časopis Mountain Gazette napriek tomu informoval, že jednou z obetí je americký profesionálny lyžiar Kyle Smaine (31). Dvaja muži, ktorí so Smaineom cestovali do Japonska, na sociálnej sieti Instagram potvrdili, že zomrel, keď ho zasypala lavína.

#SouthLakeTahoe skier died in an avalanche in #Japan. News of #KyleSmaine has spread through the ski world and he was honored by @XGames and #DavidWise tonight. Smaine, a @SouthTahoeHS grad, was honored in @cityofslt Champions Plaza. @Sierra_at_Tahoe https://t.co/3fQNXXIrl6 pic.twitter.com/r4uUyq93yx