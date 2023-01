Irán prežil krutú noc: Po útoku na územie krajiny prišlo zemetrasenie, vyžiadalo si životy

Plytké zemetrasenie zasiahlo mesto Choj v provincii Západný Azerbajdžan o 21.44 h miestneho času (18.14 h SEČ), uviedlo Seizmologické centrum Teheránskej univerzity. "Toto zemetrasenie si zatiaľ vyžiadalo 580 zranených a dvoch mŕtvych," uviedol guvernér Západného Azerbajdžanu Mohammad Sadegh Motamedian, ktorého citovala tlačová agentúra IRNA.

Devastating news out of Khoy, Iran as a magnitude 5.9 earthquake strikes, leaving at least 7 individuals tragically deceased & over 440 injured!#خوى pic.twitter.com/yhoI2KFEu5