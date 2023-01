Česko má nového prezidenta! Pavel získal rekordný počet hlasov: 3 veci, ktoré rozhodli v jeho prospech

Česi rozhodli! Generál vo výslužbe Petr Pavel (61) sa stane po Václavovi Havlovi († 75), Václavovi Klausovi (81) a Milošovi Zemanovi (78) štvrtým prezidentom našich západných susedov. V druhom kole volieb porazil Andreja Babiša (68).

Kým v prvom kole volieb bol výsledok veľmi tesný a Pavel vyhral iba o 22 843 hlasov, v druhom kole už dosiahol presvedčivý náskok. Generál získal 58,32 % hlasov, kým jeho súper iba 41,67 %. V absolútnych číslach bol rozdiel takmer milión hlasov. Andrejovi Babišovi sa totiž nepodarilo odradiť od hlasovania voličov, ktorí v prvom kole volili iných kandidátov ako Petra Pavla. Naopak, ten počas dvoch týždňov medzi jednotlivými kolami neúnavne mobilizoval voličov a jasnú podporu mu vyjadrili aj viacerí neúspešní kandidáti z prvého kola. Napokon tak bude mať Petr Pavel najsilnejší mandát v histórii priamej voľby v Česku. Hlasovalo za neho 3 358 000 ľudí.

Pavel, ktorý počas celej kampane vystupoval umiernene, nekonfliktne a rozumne, ešte pred zverejnením výsledkov povedal: „Chcel by som byť predovšetkým prezidentom, ktorý bude zastávať svoj úrad dôstojne, nebude robiť našej krajine hanbu, bude komunikovať s verejnosťou, ale aj s médiami, nebude maľovať vzdušné zámky, ale bude popisovať realitu takú, aká je, a najmä sa bude orientovať na riešenia výhodné pre krajinu, nie pre prezidenta ako jednotlivca.“

Jeho prvá zahraničná cesta povedie tradične na Slovensko. Druhá cesta bude smerovať do Poľska. Tam počas kampane vyvolal diplomatický škandál Andrej Babiš, keď povedal, že v prípade napadnutia by Poliakom neposlal na pomoc českých vojakov. Chce sa tiež hneď zapojiť do príprav Česka na júlový summit NATO v Litve.