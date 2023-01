Orbán schytal za svoj výrok vlnu kritiky: Primátor Dnipra mu nič nedaroval! Uff, toto zabolí

Primátor ukrajinského mesta Dnipro Borys Filatov nevyberanými slovami zaútočil na platforme Telegram na predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za jeho štvrtkové vyjadrenia týkajúce sa Ukrajiny.

V sobotu na to upozornil server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Orbán na štvrtkovom stretnutí so zahraničnými účastníkmi medzinárodnej mediálnej konferencie, ktorú v Budapešti zorganizovala vyššia vzdelávacia inštitúcia Mathias Corvinus Collegium, podľa servera hvg.hu okrem iného povedal, že cieľom Ruska je premeniť Ukrajinu na "neovládateľný vrak", aby si na ňu Západ nemohol robiť nároky. Podľa slov maďarského premiéra sa to už Rusku podarilo. "Ukrajina je teraz ako Afganistan, krajinou nikoho," povedal.

Na tieto slová najskôr zareagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré si za toto "absolútne neprijateľné vyhlásenie" predvolalo maďarského veľvyslanca. Následne reagoval aj primátor Dnipra.

"Po prvé, taká pikoška: krajina nikoho nie je naša, ale tá vaša. My tu žijeme tisícročia, neprišli sme spoza Uralu. Po druhé, človek musí byť mimoriadne nadaný, aby ho nenávideli všade: od Rumunska, cez Slovensko až po Srbsko a Ukrajinu," napísal okrem iného primátor ukrajinského mesta, ktorý dodal, že Trianonská mierová zmluva bola trestom za historické zverstvá Maďarov.

Primátor Dnipra svoj rozsiahly príspevok na Telegrame uzavrel vysvetlením, že jeho kritika nesmeruje na Maďarov, ale na tých, čo sú v Maďarsku aktuálne pri moci.