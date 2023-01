Po zverejnení videí zo zásahu polície voči Afroameričanovi vypukli protesty: Pozrite sa na tie zábery! Čistá brutalita

TASR správu prevzala v sobotu z agentúra AFP. Účastníci držali bannery s nápismi "spravodlivosť pre Tyrea" a "koniec policajného násilia". Demonštranti podľa jednej z účastníčok žiadali vyvodenie zodpovednosti, odsúdenie všetkých policajtov, ktorí sa na incidente zúčastnili, a zastavenie dopravných kontrol, pri ktorých polícia zabíja ľudí.

Piati policajti boli obžalovaní z vraždy druhého stupňa za dobitie Nicholsa zo 7. januára. Tento muž zomrel 10. januára v nemocnici. Polícia pôvodne uviedla, že Nicholsa zastavili na základe podozrenia z bezohľadnej jazdy motorovým vozidlom, čo sa však nebolo potvrdené, píše BBC.

Who would want to visit Memphis after watching what can happened at a simple traffic stop? Such a despicable inhumain act of violence! #memphis @mpaMemphis #Tennessee

pic.twitter.com/Icr39v4AuM