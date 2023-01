Petr Pavel dorazil do volebného štábu, šancu stať sa prezidentom odhadovať nechcel: O hodinu či dve bude jasno

Prezidentský kandidát v Česku Petr Pavel dorazil do svojho volebného štábu v pražskom Karlíne zhruba 20 minút pred uzavretím volebných miestností. V stručnom rozhovore pre médiá nechcel odhadovať, či sa mu podarilo presvedčiť dostatok voličov, aby bol zvolený za hlavu štátu.

Odkázal na to, že bude jasno o hodinu alebo dve. Pavel do štábu dorazil s manželkou a novinárom povedal, že sa mu na sobotu dobre spalo. "Cez deň sme si užili pokojné posedenie s naším synom, potom sme sa chvíľku pripravovali a vyrazili sme sem," uviedol.

Nechcel odhadovať, či sa mu podarilo poraziť bývalého premiéra Andreja Babiša (ÁNO). "To sa dozvieme za hodinku, alebo dve," uviedol. Nechcel sa vyjadrovať ani k záveru kampane a prípadným chybám. "Teraz už je zbytočné o tom hovoriť, všetko je v rukách ľudí," povedal.

Pri sčítaní hlasov v prvom kole mal Pavel štáb v multifunkčnom priestore Opero v centre Prahy, pre druhé kolo sa presunul do výrazne väčšieho Fora Karlín. "Predpokladáme, že by sa chcelo prísť pozrieť viac ľudí, podporovatelia nemali šancu po prvom kole, tentoraz by sme im radi dali šancu," uviedol. Pavla v štábe privítal potlesk a jasot priaznivcov.

Do Fora Karlín bolo podľa hovorkyne Evy Hromádkovej pozvaných asi 700 ľudí z radov podporovateľov, sponzorov alebo členov rodiny. Prišla napríklad modelka Taťána Kuchařová alebo chirurg Pavel Pafko. Na mieste sú aj desiatky novinárov. Výsledky volieb chce Pavel so svojim tímom okomentovať po tom, čo ČTK a Česká televízia oznámia víťaza volieb. Nasledovať budú aj ďalšie mediálne vyjadrenia. Ak by uspel, zrejme posledným veľkým výstupom by bol hodinový rozhovor v Českej televízii.