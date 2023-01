Fotografia NASA zachytila na Marse obrys pripomínajúci rozprávkovú postavičku: To je ale podoba!

Medvedík Paddington je obľúbená postavička z detských knižiek britského spisovateľa Michaela Bonda. A všetci priaznivci medvedíka milujúceho marmeládové sendviče vedia, že táto sirota pochádza z najtemnejších kútov Peru... alebo že by bolo všetko inak?

Pochybnosti do tejto otázky vniesla fotografia povrchu Marsu urobená orbitálnou sondou NASA. Vyzerá to, ako by sa z povrchu planéty usmievala Paddingtonova tvár, napísal spravodajský server Daily Mail.

A #NASA satellite captured a fragment of the surface of #Mars that resembles the image of a bear. pic.twitter.com/Q3ZWHXKQtw — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2023

Sonda NASA vyhotovila snímku z výšky 250 kilometrov nad povrchom Marsu s využitím kamery s vysokým rozlíšením HiRISE, ktorá je zatiaľ najvýkonnejšia, aká kedy bola poslaná k inej planéte. NASA uviedla, že akokoľvek sa snímka nepochybne podobá medvedej tvári, v skutočnosti ju najskôr tvorí zoskupenie rôznych zlomov, nánosov usadených na okraji zasypaného impaktného krátera a lávových prúdov.