Chcela mať peknú fotku s otcom: Keď sa na záber neskôr pozrela, ostala zhrozená! To čo je?!

Žena chcela iba milú fotografiu so svojím otcom. Keď ju však nechala vytlačiť, objavilo sa na nej niečo nečakané.

Kris na TikToku zdieľala príspevok, na ktorom vidieť, ako pózuje so svojím otcom. Akonáhle však snímku vytlačila, na tričku jej otca sa objavil nelichotivý tieň, píše The Sun. Jej profil totiž vytvoril obrys nosa nápadne pripomínajúci Montgomeryho Burnsa z legendárneho seriálu Simposnovci.

Z výsledku si Kris nič nerobí a pobavila nejedného sledovateľa. „Keď nos, tak poriadny,“ komentoval jeden, zatiaľ, čo ďalší dodal: „To je tučniak z Batmana.“ „Najprv som si to nevšimla, no už keď som to raz zbadala, už sa to nedá nevidieť,“ reagovala mladá žena.