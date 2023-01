Počas vojenských cvičení sa zrútili dve stíhačky: Jedného z pilotov našli živého

Lietadlá typu Su-30 a Mirage vzlietli ráno z leteckej základe Gválijar v štáte Madhjapradéš. Trosky jedného z nich našli približne 50 kilometrov od základne spolu so zraneným pilotom, uviedol predstaviteľ polície pre AFP z miesta havárie. Po druhom lietadle a dvoch členoch jeho posádky pátrajú.

According to local police sources, it's still not clear which craft, whether a Mirage 2000, Sukhoi Su-30MKI or any other craft has crushed. As per local sources, villagers saw fire from one of the 2 crafts which were seen in air. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/FSORQyaZmG