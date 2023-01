Chorvátsko rieši záhadu: Z prístavu zmizla luxusná jachta ruského oligarchu!

Ako informovala agentúra AP, zmiznutie 35-metrovej jachty Irina Vu z prístavu Betina na ostrove Murter miestne médiá zaznamenali a informovali o ňom len nedávno. Jachta Irina Vu údajne odplávala do Turecka, a to ešte v októbri, a na jej mieste v prístavisku kotvilo iné plavidlo, dodala AP, ktorú vo svojej správe cituje aj agentúra TASR.

Incident vyvolal kritiku na adresu miestnych úradov. Vláda následne vymenila úradníkov zodpovedných za bezpečnosť pobrežia a prístavu Murter a zároveň posilnila monitorovanie zvyšných jácht. Luxusné plavidlo Irina Vu bolo jedným z piatich, ktoré boli v Chorvátsku skonfiškované. Ide o plavidlá patriace magnátom napojeným na Kremeľ, na ktorých boli po invázii ruskej armády na Ukrajinu uvalené medzinárodné sankcie.

🚨 #Croatia: Putin's mafioso Alisher Usmanov's 114 ft yacht "Irina Vu" vanished from Murter island's dry dock after it was sanctioned & seized. The yacht was covertly replaced by a similar-looking vessel and secretly moved to Didim on the Aegean Sea in #Turkey. pic.twitter.com/gn16Y5s5La