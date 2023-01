Zvláštne, čo ponúkol Babiš súperovi, ak by vyhral voľby: Radšej budem na dôchodku, reagoval Pavel

Uchádzači o post českého prezidenta Petr Pavel a Andrej Babiš sa v piatok pred otvorením volebných miestností proti sebe postavili v záverečnej debate vo vysielaní Radiožurnálu.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. Andrej Babiš sa v rámci nej vyjadril, že ak by sa stal prezidentom, navrhol by Petra Pavla za náčelníka Generálneho štábu armády. Pavel však návrh s poďakovaním odmietol. „Tento variant neprichádza do úvahy. Okrem iného aj preto, že generál je už vo výslužbe, takže už nemôže nastúpiť do činnej služby,“ reagoval Pavel, na čo Babiš povedal, že by mu teda možno ponúkol post ministra obrany, ak by oň stál. Pavel by si však vraj radšej užíval dôchodok a les.

Ten by sa podľa vlastných slov v úlohe prezidenta tešil na spoluprácu. „Prezident nie je na to, aby velil a riadil štát, ale spájal ľudí a zjednodušoval spoluprácu. To ma vždy bavilo, napriek tomu, že to nie je ľahké. A keď je na konci rozumný kompromis, tak to prináša človeku veľké uspokojenie,“ povedal na úvod.