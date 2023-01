Veľké plány partnerky amerického boháča: Toto môže Bezos svojej drahej len závidieť!

Partnerka amerického miliardára Jeffa Bezosa sa chystá na let do vesmíru, a to s posádkou tvorenou výlučne ženami.

Pilotka vrtuľníka Lauren Sánchezová o svojich plánoch hovorila v rozhovore s denníkom The Wall Street Journal. Raketou Bezosovej spoločnosti Blue Origin sa má začiatkom budúceho roka do vesmíru vydať šesť žien, ich mená chce Sánchezová zverejňovať postupne. "Budú to ženy, ktoré na svete niečo dosiahli, majú vplyv a majú čo povedať," povedala 53-ročná Sánchezová, ktorá predtým pracovala aj ako novinárka. Bezos, s ktorým žije od roku 2019, sa sám k hranici vesmíru pozrel v roku 2021, tentoraz ale zostane na Zemi. "Samozrejme by letel veľmi rád, ale musím ho trochu krotiť. Bude nám fandiť z diaľky," dodala Sánchezová. Zábranská hádže predsudky za hlavu: Zamilované ódy na partnera! Pre toto Jirka milujem Súkromná spoločnosť Blue Origin a jej raketa New Shepard s modulom po skúšobných rokoch odštartovala s posádkou prvýkrát v roku 2021. Lieta do výšky zhruba 100 kilometrov, teda k hraniciam vesmíru a ponúka miesta aj platiacim zákazníkom. Vesmírnych turistov vozí aj firma Virgin Galactic miliardára Richarda Bransona, najúspešnejším súkromným vesmírnym dopravcom ale zostáva SpaceX podnikateľa Elona Muska. Na jej lode Dragon a Crew Dragon, ktoré prepravujú na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) náklad aj posádky, spolieha aj americký Úrad pre letectvo a vesmír (NASA).